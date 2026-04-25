شنیده شدن صدای تیراندازی در پایتخت مالی

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ساکنان امروز -شنبه- از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی «باماکو»، پایتخت مالی در ساعات اولیه صبح خبر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث این تیراندازی شده و هیچ گروه مسلحی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

خبرنگار آسوشیتدپرس در باماکو گزارش داد که صدای تیراندازی مداوم با سلاح‌های سنگین و تفنگ‌های خودکار را از فرودگاه بین‌المللی «مودیبو کیتا»، در حدود ۱۵ کیلومتری مرکز شهر، شنیده شده و یک بالگرد نیز بر فراز محله‌های اطراف دیده شده است.

این فرودگاه در مجاورت یک پایگاه هوایی است که توسط نیروی هوایی مالی استفاده می‌شود.

