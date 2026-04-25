شنیده شدن صدای تیراندازی در پایتخت مالی
رسانهها از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی در پایتخت مالی خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ساکنان امروز -شنبه- از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی «باماکو»، پایتخت مالی در ساعات اولیه صبح خبر دادند.
بر اساس گزارشها، هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث این تیراندازی شده و هیچ گروه مسلحی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
خبرنگار آسوشیتدپرس در باماکو گزارش داد که صدای تیراندازی مداوم با سلاحهای سنگین و تفنگهای خودکار را از فرودگاه بینالمللی «مودیبو کیتا»، در حدود ۱۵ کیلومتری مرکز شهر، شنیده شده و یک بالگرد نیز بر فراز محلههای اطراف دیده شده است.
این فرودگاه در مجاورت یک پایگاه هوایی است که توسط نیروی هوایی مالی استفاده میشود.