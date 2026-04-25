گفت‌وگوی تلفنی عبدالعاطی با همتای عمانی

وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با همتای عمانی خود درباره تحولات روند دیپلماتیک و مذاکرات میان واشنگتن و تهران گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان تلفنی گفت‌وگو کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، در این تماس تلفنی درباره تحولات سریع منطقه و هماهنگی تلاش‌های مشترک برای کاهش تنش و از سرگیری مذاکرات امریکا و ایران رایزنی صورت گرفت.

عبدالعاطی و البوسعیدی در این تماس تلفنی درباره تحولات روند دیپلماتیک و مذاکرات میان واشنگتن و تهران گفت‌وگو و بر اهمیت حمایت از این روند برای دستیابی به تفاهماتی که به تحکیم آتش بس، پایان دادن به جنگ، ایجاد ثبات در منطقه و تقویت راه‌حل‌های سیاسی به دور از تشدید تنش نظامی کمک می‌کند، تاکید کردند.

