به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، تأیید کرد که کشورهای جهان پس از شکست «ویروس جهانی‌شدن» با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

دیمیتریف در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود نوشت: «تصور کنید روسیه، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، هند و سایر کشورها پس از شکست ویروس جهانی‌شدن‌، با یکدیگر همکاری کنند.»

این در حالی است که ‌رئیس‌جمهور فرانسه، پیشتر عنوان کرده بود ایالات متحده، روسیه و چین «برای مخالفت با اروپا متحد شده‌اند».

