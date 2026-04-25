دیمیتریف:
کشورهای جهان پس از شکست ویروس جهانیشدن با یکدیگر همکاری خواهند کرد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کریل دیمیتریف»، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی با کشورهای خارجی و رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، تأیید کرد که کشورهای جهان پس از شکست «ویروس جهانیشدن» با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
دیمیتریف در حساب کاربری پلتفرم ایکس خود نوشت: «تصور کنید روسیه، ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، هند و سایر کشورها پس از شکست ویروس جهانیشدن، با یکدیگر همکاری کنند.»
این در حالی است که رئیسجمهور فرانسه، پیشتر عنوان کرده بود ایالات متحده، روسیه و چین «برای مخالفت با اروپا متحد شدهاند».