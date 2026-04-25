به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد‌ که «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «اسحاق دار»، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در مورد راه‌های پیشبرد مسیر دیپلماتیک بین ایالات متحده و ایران گفت‌وگو کرد.

در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک این وزارتخانه منتشر شد، آمده است که هر دو وزیر ابراز امیدواری کردند که «دور دوم مذاکرات به دستیابی به تفاهم‌هایی که از آتش‌بس پایدار حمایت می‌کند، تنش‌ها را کاهش می‌دهد و شرایطی را برای پایان دادن به درگیری فعلی ایجاد می‌کند» کمک کند.

عبدالعاطی همچنین بر «ضرورت حفظ آزادی دریانوردی بین‌المللی و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای عربی خلیج فارس» تأکید کرد.

