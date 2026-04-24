به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانه‌های پاکستانی از برنامه وزیر امور خارجه ایران به اسلام‌آباد خبر دادند.

رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که انتظار می‌رود سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، امشب به اسلام‌آباد برود‌.

این رسانه‌ها گزارش دادند که عراقچی برای گفت‌وگو با مقامات پاکستانی به پایتخت این کشور سفر می‌کند‌.

رویترز نیز به نقل از یک‌ منبع آگاه در پاکستان عنوان کرد که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران امروز به اسلام‌آباد سفر می‌کند‌.

