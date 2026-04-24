به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، پاکستان از گفت‌وگوی وزرای خارجه این کشور و جمهوزی اسلامی ایران خبر داد.

وزارت خارجه پاکستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، با همتای ایرانی خود درباره تحولات منطقه، آتش‌بس و تلاش‌های دیپلماتیک گفت‌وگو کرد.

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای افزود: «وزارت خارجه اعلام کرد دار در گفت‌وگو با عراقچی بر تداوم گفت‌وگو برای حل مسائل باقی‌مانده و تقویت ثبات منطقه تأکید کرد».

