گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و پاکستان
پاکستان از گفتوگوی وزرای خارجه این کشور و جمهوزی اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، پاکستان از گفتوگوی وزرای خارجه این کشور و جمهوزی اسلامی ایران خبر داد.
وزارت خارجه پاکستان طی بیانیهای اعلام کرد که «محمد اسحاق دار»، با همتای ایرانی خود درباره تحولات منطقه، آتشبس و تلاشهای دیپلماتیک گفتوگو کرد.
وزارت خارجه پاکستان در بیانیهای افزود: «وزارت خارجه اعلام کرد دار در گفتوگو با عراقچی بر تداوم گفتوگو برای حل مسائل باقیمانده و تقویت ثبات منطقه تأکید کرد».