خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماکرون: بازگشت ثبات به خاورمیانه به نفع همه است

ماکرون: بازگشت ثبات به خاورمیانه به نفع همه است
کد خبر : 1777306
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور فرانسه، گفت که بازگشت ثبات به خاورمیانه «به نفع همه» است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت که بازگشت ثبات به خاورمیانه «به نفع همه» است.

وی افزود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.

رئیس‌جمهور فرانسه هنگام ورود به اجلاس اتحادیه اروپا در قبرس، جایی که قرار است با رهبران خاورمیانه گفت‌وگو کند، گفت: «بازگشت ثبات در اسرع وقت و اطمینان خاطر اقتصادهای جهان به نفع همه است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید