ماکرون: بازگشت ثبات به خاورمیانه به نفع همه است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیسجمهور فرانسه، گفت که بازگشت ثبات به خاورمیانه «به نفع همه» است.
وی افزود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اقتصاد جهانی را متزلزل کرده است.
رئیسجمهور فرانسه هنگام ورود به اجلاس اتحادیه اروپا در قبرس، جایی که قرار است با رهبران خاورمیانه گفتوگو کند، گفت: «بازگشت ثبات در اسرع وقت و اطمینان خاطر اقتصادهای جهان به نفع همه است.»