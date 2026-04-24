سازمان ملل:
امیدواریم دیپلماسی میان ایران و آمریکا از سر گرفته شود
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان ملل متحد ضمن درخواست بازگشت به گفتوگو، ابراز امیدواری کرده است که آتشبس بین ایالات متحده و ایران تداوم یابد.
سخنگوی سازمان ملل، استفان دوجاریک، در پاسخ به این سوال که «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، پیش از این مهلت چه گفتوگوهایی با طرفین درگیری و بازیگران منطقهای داشته است، گفت: «دبیرکل و همچنین فرستاده شخصی او همچنان به برقراری ارتباطات مختلف ادامه میدهند.»
وی گفت: «امیدواریم که گفتوگو بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته شود، آتشبس تمدید شود و دیپلماسی به طور کامل اجرا شود.»