به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ‌‌اعلام کرد که رئیس‌جمهور اوکراین طبق منطق راهزنان و جنایتکاران واقعی عمل می‌کند و هدفش «آغشته کردن دست همه به خون» است.

زاخارووا در جمع خبرنگاران توضیح داد: «من فکر می‌کنم که... زلنسکی طبق منطق معمول تروریسم، منطق باندها، منطق یک جنایتکار واقعی عمل می‌کند که دقیقاً همان به خون کشیدن همه، سازماندهی نوعی مسئولیت متقابل، نشان دادن خود نه به عنوان یک مطرود یا فقط یک هیولای تنها، بلکه نشان دادن این است که او جزو گروهی از (مردم متمدن) است و در واقع، کسانی که خود را (متمدن) می‌نامند، مدت‌هاست که انسانیت خود را از دست داده‌اند.»

انتهای پیام/