مسئله تایوان یک امر کاملاً داخلی چین است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «ژانگ هان»، سخنگوی دفتر امور تایوان شورای دولتی چین، گفت که تعداد فزاینده‌ای از ساکنان تایوانی اعتماد خود را به حمایت نظامی ایالات متحده از این جزیره از دست می‌دهند.

ژانگ در یک کنفرانس مطبوعاتی ‌گفت: «مردم تایوان به طور فزاینده‌ای متوجه می‌شوند که جدایی‌طلبی تایوان یک بن‌بست است و نمی‌توان به هیچ طرف خارجی تکیه کرد. تایوان، از نظر ایالات متحده، صرفاً ابزاری برای مهار توسعه سرزمین اصلی چین و یک «بره قربانی» است که هر لحظه می‌توان آن را دور انداخت.»

ژانگ هان تأکید کرد که مسئله تایوان یک امر کاملاً داخلی چین است و هیچ دخالت خارجی مجاز نیست.

 

