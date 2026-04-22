مسکو:
روسیه و ونزوئلا در حال تقویت همکاری و تعامل دوجانبه در عرصه بینالمللی هستند
سفیر روسیه در ونزوئلا، به خبرگزاری تاس گفت که روسیه و ونزوئلا در حال تقویت همکاری و تعامل دوجانبه در عرصه بینالمللی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، سفیر روسیه در ونزوئلا، به خبرگزاری تاس گفت که روسیه و ونزوئلا در حال تقویت همکاری و تعامل دوجانبه در عرصه بینالمللی هستند.
وی گفت: «پیش از سالگرد پیمان همکاری و مشارکت استراتژیک بین دولتی که در ۷ مه ۲۰۲۵ در مسکو توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا در جریان سفر رسمی رهبر ونزوئلا امضا شد، دیداری با ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا برگزار شد.» وی خاطرنشان کرد: «در این دیدار، مسائل جاری در دستور کار دوجانبه و همچنین همکاریهای جاری و چشماندازهای بیشتر برای تعامل بین دو کشور در عرصه بینالمللی مورد بحث قرار گرفت.»
این سفیر تأکید کرد: «کاراکاس همچنان به اهداف مشترک تقویت همکاریهای چندجانبه با روسیه متعهد است و همچنان به مواضع کشورمان به عنوان رهبر نظم جهانی چندقطبی در حال ظهور نگاه میکند.» ملیک-باگداساروف افزود که در چارچوب دستور کار دوجانبه، همکاری در بخشهای مختلف برای مردم هر دو کشور سودمند و از نظر اجتماعی مهم است.»