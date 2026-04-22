شهادت یک تن در حمله پهپادی اسرائیل در شمال غزه
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک فلسطینی در حمله پهپادی اسرائیل در شمال غزه به شهادت رسید.
خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که در پی حمله پهپادی اسرائیل به شهر جبالیا در شمال نوار غزه، یک مرد فلسطینی شهید و چند نفر دیگر زخمی شدند.
این خبرگزاری اعلام کرد که ارتش اسرائیل به گروهی از فلسطینیها که در تلاش برای جمعآوری آوار خانه خود بودند، در منطقهای که در جریان جنگ نسلکشی اسرائیل علیه غزه تقریباً ویران شده بود، حمله کرد.