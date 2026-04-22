میزبانی لندن از نشست نظامی ۳۰ کشور برای بازگشایی تنگه هرمز

بیش از ۳۰ کشور جهان با هدف تدوین طرحی جامع برای بازگشایی تنگه هرمز و تضمین امنیت دریانوردی، نشست نظامی دو روزه‌ای را در لندن برگزار می کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، دولت انگلیس اعلام کرد: از امروز -چهارشنبه- کارشناسان و برنامه‌ریزان نظامی از بیش از ۳۰ کشور جهان در لندن گرد هم می‌آیند تا جزئیات مأموریت بین‌المللی بازگشایی تنگه هرمز را نهایی کنند.

 این نشست دو روزه در پی توافق هفته گذشته در پاریس برگزار می‌شود که طی آن، بیش از ۱۰ کشور آمادگی خود را برای پیوستن به یک مأموریت حفاظتی به رهبری مشترک بریتانیا و فرانسه اعلام کردند.

این تحرک نظامی گسترده که با مشارکت حدود ۵۰ کشور از اروپا، آسیا و خاورمیانه در قالب کنفرانس‌های مقدماتی شکل گرفته، واکنشی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا است.

«جان هیلی»، وزیر دفاع انگلیس تأکید کرد: «هدف این نشست تبدیل توافقات دیپلماتیک به یک برنامه عملیاتی مشترک برای تضمین آزادی ناوبری و حمایت از آتش‌بس پایدار است.»

 

