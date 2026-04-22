زخمی شدن ۱۱ تن طی فروریختن ساختمان در روسیه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس مطبوعاتی وزارت فوریت‌های پزشکی روسیه‌ گفت که در اثر فروریختن بخشی از ورودی یک ساختمان مسکونی در سیزران در استان سامارای روسیه، یازده نفر از جمله دو کودک زخمی شدند.

عملیات جستجو و نجات در حال حاضر ادامه دارد.

