به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش مقاومت اسلامی عراق ـ «النجباء» در بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان این جنبش تحولات منطقه را به‌دقت زیر نظر دارند و در شرایط کنونی، در آمادگی کامل قرار دارند و دست‌شان روی ماشه است.

در این بیانیه با اشاره به «قلدری و رفتارهای مداخله‌جویانه آمریکا»، تأکید شده است که نیروهای مقاومت عراق همواره آماده پاسخ‌گویی به هرگونه تحرک احتمالی هستند.

جنبش النجباء همچنین در پیامی خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده و تصریح کرده است: «ترامپ باید بداند این نبرد، از نظر اهداف و نوع ابزارها و سلاح‌های مورد استفاده، با نبردهای گذشته تفاوت اساسی خواهد داشت.»

