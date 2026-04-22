به گزارش ایلنا، سی‌ان‌ان به نقل از یک مقام مطلع مدعی شد که همچنان احتمال برگزاری دیدار میان مذاکره‌کنندگان آمریکایی و ایرانی در آینده نزدیک وجود دارد.

به گفته این مقام، مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به او هشدار داده‌اند که هرگونه کاهش فشار بر ایران می‌تواند زمینه را برای وقت‌کشی و تعلل در روند مذاکرات فراهم کند.

در این گزارش ادعایی آمده است که با وجود اختلافات موجود، هنوز روزنه‌هایی برای ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم میان دو طرف در آینده نزدیک دیده می‌شود.

