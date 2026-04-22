به گزارش ایلنا به نقل ازالجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که مدت زمان آتش‌بس با ایران تمدید می‌شود.

وی تصریح کرد: «ما آتش بس با ایران را تا زمانی که ایران پیشنهاد خود را ارائه دهد و گفتگوها به نحوی پایان یابد، تمدید خواهیم کرد.»

ترامپ عنوان داشت که «عاصم منیر»، فرمانده ارتش و «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان از وی خواسته‌اند تا آتش‌بس تمدید شود.

ترامپ گفت که محاصره دریایی ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/