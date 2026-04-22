ترامپ: آتشبس با ایران تمدید میشود
رئیس جمهور آمریکا از تمدید آتش بس با ایران خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل ازالجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا گفت که مدت زمان آتشبس با ایران تمدید میشود.
وی تصریح کرد: «ما آتش بس با ایران را تا زمانی که ایران پیشنهاد خود را ارائه دهد و گفتگوها به نحوی پایان یابد، تمدید خواهیم کرد.»
ترامپ عنوان داشت که «عاصم منیر»، فرمانده ارتش و «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان از وی خواستهاند تا آتشبس تمدید شود.
ترامپ گفت که محاصره دریایی ادامه خواهد یافت.