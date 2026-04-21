به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وال استریت ژورنال، به نقل از منابع آگاه مدعی شد که معاون رئیس‌جمهور آمریکا پس از یک سری جلسات فشرده در کاخ سفید، برنامه‌های خود برای سفر به پاکستان را موقتاً متوقف کرده است.

وال استریت ژورنال، به نقل از منابع آگاه گزارش داد: «ترامپ به طور خصوصی در حال بحث در مورد لغو کامل سفر ونس به پاکستان است.»

این گزارش افزود: «ترامپ به دلیل اختلاف در مورد حق غنی‌سازی ایران، در حال بحث در مورد لغو سفر ونس است.»

