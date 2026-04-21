به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، آسوشیتدپرس از تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران در خاورمیانه خبر داد.

آسوشیتدپرس، به نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد: «اسلام‌آباد درگیر تلاش‌های میانجیگری فشرده برای اطمینان از برگزاری دور جدیدی از مذاکرات بین تهران و واشنگتن است.»

این‌‌ گزارش افزود که به‌رغم اختلافات فعلی، خوش‌بینی در اسلام آباد همچنان پابرجاست.

از سوی دیگر، آسوشیتدپرس، به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که پیش‌بینی اینکه در صورت پایان آتش‌بس بدون برگزاری جلسه‌ای در اسلام آباد چه اتفاقی خواهد افتاد، غیرممکن است.

