روسیه:

بیش از ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده‌ایم

بیش از ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده‌ایم
کد خبر : 1776247
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت که این کشور در سال میلادی جاری ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تصرف کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «والری گراسیموف»، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گفت که نیروهای این کشور در سال میلادی جاری ۱ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از خاک اوکراین را تصرف کرده‌اند و در حال پیشروی به سوی به اصطلاح کمربند دفاعی در دونباس هستند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، در ویدئویی که امروز -سه‌شنبه- توسط وزارت دفاع این کشور منتشر شد، گفت: «از ابتدای امسال، در مجموع ۸۰ شهرک و بیش از ۱ و ۷۰۰ کیلومتر مربع از خاک سوریه تحت کنترل ما درآمده است».

روسیه از زمان تهاجم خود در سال ۲۰۲۲ به دنبال تصرف کل منطقه دونباس در شرق اوکراین بوده است، جایی که نیروهای کی‌یف در نبردهای سنگین به سمت خطی از شهرها عقب رانده شده‌اند.

از سوی دیگر اوکراین نیز از پیشرفت در برخی جبهه‌ها خبر داد.

