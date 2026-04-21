لاوروف:
روسیه به دنبال تقویت روابط با لیبی است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، تأیید کرد که روسیه از طریق تماسهای خود با همه طرفهای لیبی، به دنبال کمک به تقویت وحدت در این کشور است.
لاوروف در جریان مذاکرات با سرپرست وزارت امور خارجه لیبی، گفت: «در این مرحله، هدف اصلی ما، البته، کمک به احیای وحدت و هماهنگی ملی در لیبی است.»
وی افزود: «ما آمادهایم تا در این تلاشها یاری کنیم.»