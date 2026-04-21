بلژیک: اقدامات اسرائیل در لبنان کاملاً غیرقابل قبول است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ماکسیم پریوو»، وزیر امور خارجه بلژیک، اقدامات اسرائیل در لبنان را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد.

وی گفت: «رفتار اسرائیل کاملاً غیرقابل قبول است. ما واکنش نامتناسب و بی‌ملاحظه اسرائیل را به شدت محکوم می‌کنیم.»

پریوو اظهار داشت که بلژیک خواستار حداقل تعلیق جزئی توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل است و توضیح داد که کشورش «درک می‌کند که با توجه به مواضع متفاوت کشورهای اروپایی، تعلیق کامل این توافقنامه بعید است.»

