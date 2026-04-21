نواف سلام با وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیدار می‌کند

نخست وزیر لبنان با وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیدار می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «نواف سلام»، نخست وزیر لبنان، برای دیدار و ارائه توضیحات در رابطه با وضعیت لبنان به لوکزامبورگ سفر کرده است.

به گزارش الجزیره، انتظار می‌رود پیش از دور دیگری از مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی اتحادیه اروپا حمایت خود را از تمامیت ارضی لبنان نشان دهد.

همچنین روابط اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی در دستور کار نشست وزرای خارجه این اتحادیه خواهد بود.

اسپانیا، اسلوونی و ایرلند در تلاشند تا توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل را اصلاح کنند.

 

