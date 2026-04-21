۳ کشور اروپایی به دنبال تعلیق شراکت اتحادیه اروپا با اسرائیل
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خارجه اسپانیا خبر داد که اسپانیا، اسلوونی و ایرلند از اتحادیه اروپا خواستار بررسی تعلیق شراکت با اسرائیل شدند.
وی افزود که بدون هیچ عوارضی تنگه هرمز باید باز شود.
وی در ادامه وضعیت خاورمیانه را به شدت خطرناک دانست و بیان کرد که این بزرگترین بحران در منطقه از آغاز جنگ به شمار میآید.