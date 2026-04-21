ابراز نگرانی گوترش از تنشها پیرامون تنگه هرمز
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که او نگران محدودیتهای اعمال شده در تنگه هرمز است و خواستار احیای کامل حقوق دریانوردی بینالمللی و آزادی دریانوردی شده است.
دوجاریک گفت که «فعالیتهای زیادی» و «سردرگمی زیادی» در مورد وضعیت این آبراه استراتژیک وجود داشته و دبیرکل سازمان ملل نگران حوادث دریایی در ۴۸ ساعت گذشته است.
وی تأکید کرد که آزادی دریانوردی در تنگه هرمز «باید توسط همه طرفها رعایت شود».
دوجاریک همچنین بر موضع سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه «هیچ هدف نظامی وجود ندارد که تخریب کامل زیرساختهای غیرنظامی یا تحمیل عمدی درد و رنج به جمعیت غیرنظامی را توجیه کند» تأکید کرد.