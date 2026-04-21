خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
یک مقام آمریکایی:

ترامپ «خسته است» و فقط در صورت لزوم، جنگ با ایران را از سرمی‌گیرد!

ترامپ «خسته است» و فقط در صورت لزوم، جنگ با ایران را از سرمی‌گیرد!
کد خبر : 1775951
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران همچنان ادامه دارد، منابع آمریکایی از تغییر لحن دونالد ترامپ در قبال ایران خبر می‌دهند؛ تغییری که از یک‌سو بر تمایل به حل‌وفصل دیپلماتیک تأکید دارد و از سوی دیگر، گزینه نظامی را همچنان روی میز نگه می‌دارد.

به گزارش ایلنا، آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: دونالد ترامپ از ادامه وضعیت موجود «خسته شده» و به دنبال پایان‌دادن به بحران با ایران است.

این مقام آمریکایی مدعی شده است ترامپ نسبت به استفاده ایران از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار علیه آمریکا و کشورهای منطقه نارضایتی دارد و همین موضوع یکی از عوامل شکل‌گیری رویکرد جدید در کاخ سفید است.

در عین حال، این مقام تأکید کرده است که هرچند ترامپ تمایل دارد از مسیر دیپلماسی پرونده را جمع‌بندی کند، اما در صورت لزوم استفاده از گزینه نظامی را نیز رد نکرده است.

این منبع افزود: رئیس‌جمهور آمریکا «به دنبال جنگ نیست، اما اگر مجبور شود وارد عمل خواهد شد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

