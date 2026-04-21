رضا میرابیان، کارشناس مسائل منطقه در تشریح ابعاد و دلایل نقض آتش‌بس در لبنان توسط اسرائیل در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: واقعیت این است که آتش‌بس لبنان به اسرائیل و آمریکا تحمیل شد و هر دو نمی‌خواستند این موضوع را بپذیرند و فکر می‌کردند در حال پیشروی در خاک لبنان هستند و می‌توانند منطقه زیر رودخانه لینانی را به یک منطقهٔ حائل تبدیل کنند؛ لذا احساس می‌کردند که در واقع کار آنها در این خصوص نیمه‌تمام مانده است و بعد مجبور شدند آتش‌بس را بپذیرند. با تمام این تفاسیر نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل شروع شد؛ به این معنا که وقتی مردم به محل زندگی خود برمی‌گشتند، اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نمیداد و به گلوله‌باران مردم و تخریب منازل مشغول شدند و مناطق مسکونی را با خاک یکسان کردند. جالب اینجاست که حتی خانه‌ها را هم تخریب می‌کنند و می‌خواهند محلی برای سکونت مردم در مناطق مرزی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اسرائیل معتقد است که حضور مردم در جنوب لبنان دست حزب‌الله را برای عملیات نظامی علیه آنها باز می‌گذارد. بنابراین، همان سیاستِ «زمین سوخته» را در جنوب لبنان و در زیرِ رودخانه لیتانی اجرا می‌کنند. طبیعتاً این وضعیت برای حزب‌الله قابل قبول نیست و حزب‌الله ناچار است به نحوی به این موضوع پاسخ بدهد. حالا زمان و مکان آن را حزب‌الله تعیین خواهد کرد اما به نظر می‌رسد این سیاستِ زمین سوخته را به‌نحو چراغ خاموش ادامه می‌دهند. هم‌زمان با این تحرکات و اقداماتی که از سمت اسرائیل انجام شده، حالا حزب‌الله می‌گوید من پاسخ دادم و این در حالیست که تحرکات دیپلماتیک و سیاسی آمریکایی‌ها در بیروت هم مجدداً تشدید شده است؛ تا جایی که سفیر آمریکا در بیروت هم با مقامات لبنانی دیدار کرده است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: احتمال اینکه باز هم مواضع آمریکایی‌ها در لبنان دچار تردید شود، وجود دارد. در واقع، آمریکایی‌ها به‌نوعی اشغال اسرائیل و سیاستِ زمین سوختهٔ اسرائیل را ناخواسته و به‌طور غیرمستقیم تأیید می‌کنند. آنها می‌گویند به دنبال آتش‌بس هستیم، اما در عین حال، اسرائیل کار خود را پیش می‌برد؛ یعنی به‌طور ضمنی زمینه را برای دست اسرائیل باز گذاشته‌اند تا مناطق جنوبی را تهدید کند و نمی‌خواهند حزب‌الله در آنجا فعال باشد. از طرفی هم می‌خواهند دست حزب‌الله را در واقع کوتاه کنند. اگر تلاش آمریکایی‌ها بیشتر در این راستا انجام شود، در واقع می‌خواهند ابتکار عمل را آنجا در دست بگیرند و هرگونه تأثیر حزب‌الله را کم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال، زیر پوششِ عنوان آتش‌بس یا حمایت از آتش‌بس، فعالیتِ اسرائیل برای ایجادِ سرزمینِ سوخته بیش از روزهای قبل شده و آمریکا به‌طور ضمنی از کاری که اسرائیل انجام می‌دهد حمایت می‌کنند. در این میان احتمال تشدید درگیری طی روزهای آتی وجود دارد و نقض تمام آتش‌بس دور از انتظار نیست؛ چراکه با این رویه‌ای که اسرائیل دنبال می‌کند، حزب‌الله ناچار است از موجودیت لبنان، از تمامیت ارضی و از مردم جنوب لبنان و مرزهای این کشور دفاع کند. اما این بستگی به شرایط و تحولات آینده دارد که مسئله به‌سمتی برود که حزب‌الله ناقض آتش‌بس تلقی نشود و باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.

