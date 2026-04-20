ترامپ: اگر توافقی حاصل نشود، انتظار دارم جنگ از سر گرفته شود
رئیسجمهور آمریکا گفت که اگر قبل از انقضای آتشبس با ایران توافقی حاصل نشود، تمدید آن بسیار بعید است.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا گفت که اگر قبل از انقضای آتشبس با ایران توافقی حاصل نشود، تمدید آن بسیار بعید است.
ترامپ گفت: «آتشبس عصر چهارشنبه به وقت واشنگتن به پایان میرسد. تنگه هرمز تا زمان دستیابی به توافق نهایی بسته خواهد ماند. من عجلهای برای رسیدن به یک توافق بد نخواهم داشت و ما زمان زیادی داریم.»
وی افزود: «ایرانیها میخواهند من تنگه را باز کنم، اما من تا زمانی که توافقی امضا نشود، آن را باز نخواهم کرد.»
وی افزود: «اگر توافقی حاصل نشود، انتظار دارم جنگ از سر گرفته شود.»