به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها خبر دادند که به‌رغم ادعای رئیس‌جمهور آمریکا، معاون وی هنوز واشنگتن را ترک نکرده است.

رویترز، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: «ونس هنوز در آمریکا است و به پاکستان نرفته است.»

نیویورک تایمز نیز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد: «انتظار می‌رود ونس فردا، سه‌شنبه، واشنگتن را به مقصد اسلام‌آباد ترک کند.»

انتهای پیام/