ترامپ:
ونس و تیم مذاکره کننده ما در راه پاکستان هستند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رئیسجمهور آمریکا گفت که تیم مذاکرهکننده این کشور طی ساعات آینده به پاکستان میرسند.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با نیویورک پست گفت: «در صورت دستیابی به موفقیت، آماده دیدار با رهبران ارشد ایران هستم».
وی افزود: «معاونان من، جی. دی. ونس و تیم مذاکره کننده ما در راه هستند و ظرف چند ساعت به اسلام آباد خواهند رسید».
ترامپ افزود: «قرار است با ایران مذاکره کنیم، بنابراین در حال حاضر فرض میکنم که هیچ کس بازی نمیکند».