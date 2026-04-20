رئیس جمهور چین خواستار عبور عادی از تنگه هرمز شد

رئیس جمهور چین خواستار عبور عادی از تنگه هرمز شد
رئیس جمهور چین و ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی تحولات اخیر خاورمیانه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری شینهوا گزارش داد که «شی جین‌پینگ»، رئیس جمهور چین در جریان تماس تلفنی با «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودی خواستار عبور عادی کشتی‌ها از تنگه هرمز شد.

به گزارش شینهوا، شی جین‌پینگ گفت که چین طرفدار آتش‌بس فوری و جامع است و بر حل‌و‌فصل مناقشات در خاورمیانه از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک اصرار دارد.

 

