به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «گوئو جیاکون»، سخنگوی وزارت خارجه چین، گفت که این کشور لازم می‌داند به ایالات متحده اهمیت پایبندی به تعهداتش در زمینه عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای را یادآوری کند.

وی در یک جلسه توجیهی در مورد موضع چین در یازدهمین کنفرانس بازنگری پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) که از ۲۷ آپریل تا ۲۲ مه در نیویورک برگزار می‌شود، تاکید کرد: «چین از یک استراتژی دفاع از خود پیروی می‌کند، به شدت به سیاست عدم استفاده اول از سلاح‌های هسته‌ای پایبند است و همیشه نیروهای هسته‌ای خود را در حداقل سطح مورد نیاز برای امنیت ملی حفظ می‌کند».

این سخنگوی وزارت خارجه چین توضیح داد که پکن نگرانی عمیق خود را از چالش‌های پیش روی ان‌پی‌تی ابراز می‌کند.

به گفته وی، چین در ۲۷ آوریل گزارشی در مورد اجرای تعهدات خود در این زمینه در این کنفرانس ارائه خواهد کرد.

