به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی)، پس از دستگیری یک زن ۵۷ ساله آلمانی در «پیاتیگورسک» در قفقاز شمالی روسیه اعلام کرد که کی‌یف به طور فعال خارجی‌ها، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا، را در فعالیت‌های تروریستی در خاک روسیه درگیر کرده است.

اف‌اس‌بی گزارش داد: «رژیم کی‌یف با مشارکت فعال اتباع خارجی، از جمله از اتحادیه اروپا، در فعالیت‌های تروریستی، استخدام عاملان حملات تروریستی را گسترش داده است».

