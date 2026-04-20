سرویس امنیت فدرال روسیه:
اوکراین شهروندان اروپایی را برای حملات تروریستی استخدام میکند
کد خبر : 1775695
سرویس امنیت فدرال روسیه گزارش داد که اوکراین شهروندان اروپایی را برای انجام حملات تروریستی استخدام میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس امنیت فدرال روسیه (افاسبی)، پس از دستگیری یک زن ۵۷ ساله آلمانی در «پیاتیگورسک» در قفقاز شمالی روسیه اعلام کرد که کییف به طور فعال خارجیها، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا، را در فعالیتهای تروریستی در خاک روسیه درگیر کرده است.
افاسبی گزارش داد: «رژیم کییف با مشارکت فعال اتباع خارجی، از جمله از اتحادیه اروپا، در فعالیتهای تروریستی، استخدام عاملان حملات تروریستی را گسترش داده است».