شمار شهدای فلسطینی در کرانه باختری به ۱ هزار ۱۵۱ تن رسید

از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تاکنون دست‌کم ۱ هزار ۱۵۱ فلسطینی درکارنه باختری به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، از زمان آغاز  جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، در حملات از سوی ارتش رژیم و شهرک‌‌نشنیان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی،  دست‌کم ۱ هزار ۱۵۱ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده و ۱۱ هزار ۸۸۵ تن نیز مجروح  شدند.

همچنین در همین بازه زمانی بیش از ۲۳ هزار فلسطینی نیز بادزاشت شدند.

تا اول آپریل، دست‌کم ۹  هزار ۵۶۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که ۳ هزار ۵۳۲ نفر از آنها بدون اتهام در بازداشت به سر می‌برند.

