شمار شهدای فلسطینی در کرانه باختری به ۱ هزار ۱۵۱ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳، در حملات از سوی ارتش رژیم و شهرک‌‌نشنیان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی، دست‌کم ۱ هزار ۱۵۱ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیده و ۱۱ هزار ۸۸۵ تن نیز مجروح شدند.

همچنین در همین بازه زمانی بیش از ۲۳ هزار فلسطینی نیز بادزاشت شدند.

تا اول آپریل، دست‌کم ۹ هزار ۵۶۰ فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند که ۳ هزار ۵۳۲ نفر از آنها بدون اتهام در بازداشت به سر می‌برند.

