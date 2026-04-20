زلزله‌ ۷.۵ ریشتری ژاپن را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر ژاپن را لرزاند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ای، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر ژاپن را لرزاند و در پی آن هشدار سونامی صادر شد.

آژانس هواشناسی ژاپن  اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر امروز -دوشنبه- شمال ژاپن را لرزاند و نسبت به سونامی به ارتفاع ۳ متر در استان‌های «ایواته»، «آئوموری» و «هوکایدو» هشدار داد.

این سازمان اعلام کرد که این زلزله ساعت ۴:۵۳ بعد از ظهر به وقت محلی در آب‌های اقیانوس آرام در نزدیکی استان شمالی ایواته رخ داد و عمق آن ۱۰ کیلومتر بود.

این لرزش به اندازه‌ای شدید بود که ساختمان‌های بزرگ را تا توکیو، صدها کیلومتر دورتر، لرزاند.

 

