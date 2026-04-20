زلزله ۷.۵ ریشتری ژاپن را لرزاند
کد خبر : 1775647
به گزارش ایلنا به نقل از سیانای، زمین لرزهای به بزرگی ۷.۵ ریشتر ژاپن را لرزاند و در پی آن هشدار سونامی صادر شد.
آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۷.۵ ریشتر امروز -دوشنبه- شمال ژاپن را لرزاند و نسبت به سونامی به ارتفاع ۳ متر در استانهای «ایواته»، «آئوموری» و «هوکایدو» هشدار داد.
این سازمان اعلام کرد که این زلزله ساعت ۴:۵۳ بعد از ظهر به وقت محلی در آبهای اقیانوس آرام در نزدیکی استان شمالی ایواته رخ داد و عمق آن ۱۰ کیلومتر بود.
این لرزش به اندازهای شدید بود که ساختمانهای بزرگ را تا توکیو، صدها کیلومتر دورتر، لرزاند.