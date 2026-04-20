با بیش از ۱۲ اتهام در فرانسه روبرو هستم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پاول دوروف»، ‌بنیانگذا‌ تلگرام، گفت‌ که با «بیش از دوازده» اتهام در فرانسه روبرو است که هر کدام تا ده سال زندان دارند.

دوروف در تلگرام نوشت: «فرانسه تحت رهبری مکرون مشروعیت خود را از دست می‌دهد، زیرا از تحقیقات جنایی برای سرکوب آزادی بیان و حریم خصوصی استفاده می‌کند.

وی افزود: «‌من نیز تحت تحقیقات مشابهی در فرانسه هستم: بیش از دوازده اتهام که هر کدام تا ده سال زندان دارند.»

