تلاش مقامات پاکستانی برای برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش ایلنا‌،‌ المیادین ‌ از تماس‌های فشرده مقامات پاکستانی در راستای برگزاری دور جدید مذاکرات و دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد.

آنچه برای پاکستان اهمیت دارد این است که مذاکرات پیش رو گذرا نباشد و مبنانی برای یک توافق احتمالی باشد.

در حالی که مقامات و رسانه‌های آمریکایی از برگزاری دور جدید مذاکرات در روز سه‌شنبه در اسلام آباد و اعزام هیئتی از آمریکا به پاکستان خبر می‌دهند، برگزاری این دور از مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

