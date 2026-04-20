المیادین خبر داد:
تلاش مقامات پاکستانی برای برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا
به گزارش ایلنا، المیادین از تماسهای فشرده مقامات پاکستانی در راستای برگزاری دور جدید مذاکرات و دستیابی به تفاهم میان ایران و آمریکا خبر داد.
آنچه برای پاکستان اهمیت دارد این است که مذاکرات پیش رو گذرا نباشد و مبنانی برای یک توافق احتمالی باشد.
در حالی که مقامات و رسانههای آمریکایی از برگزاری دور جدید مذاکرات در روز سهشنبه در اسلام آباد و اعزام هیئتی از آمریکا به پاکستان خبر میدهند، برگزاری این دور از مذاکرات در هالهای از ابهام قرار دارد.