بر اساس نظرسنجی جدید ان‌بی‌سی نیوز، میزان رضایت از عملکرد رئیس‌جمهور ایالات متحده به پایین‌ترین حد خود در دوره دوم ریاست جمهوری خود، یعنی ۳۷ درصد، رسیده است.

این یافته‌ها که روز یکشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی از عملکرد ‌«دونالد ترامپ»،‌ رئیس‌جمهور آمریکا ناراضی هستند و ۵۰ درصد نیز به شدت از آن ابراز نارضایتی کرده‌اند.

همین نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۳ درصد از آمریکایی‌ها به شدت یا تا حدودی از نحوه مدیریت رئیس‌جمهور در جنگ ایران حمایت می‌کنند و ۶۷ درصد نیز به شدت یا تا حدودی از آن حمایت نمی‌کنند.

طبق این نظرسنجی، این جنگ همچنان آمریکایی‌ها را در خطوط حزبی خود دچار اختلاف کرده است، به طوری که ۸۲ درصد از دموکرات‌ها و مستقل‌ها از آن ناراضی و ۷۴ درصد از جمهوری‌خواهان از آن راضی هستند.

