درخواست احزاب ترکیه برای احضار سفیر واشنگتن در آنکارا

بنیانگذار حزب «رنسانس دوباره» ترکیه، پس از سخنرانی ‌سفیر واشنگتن در آنکارا در مجمع آنتالیا، به او حمله کرد و خواستار احضار او به وزارت امور خارجه و ارائه یادداشت اعتراضی علیه اظهاراتش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «فاتح اربکان»، بنیانگذار حزب «رنسانس دوباره» ترکیه، پس از سخنرانی ‌سفیر واشنگتن در آنکارا در مجمع آنتالیا، به او حمله کرد و خواستار احضار او به وزارت امور خارجه و ارائه یادداشت اعتراضی علیه اظهاراتش شد.

اربکان اظهارات سفیر واشنگتن در ترکیه را «اعتراف آشکار» به برنامه‌های قدرت‌های جهانی برای منطقه توصیف کرد و خاطرنشان کرد که قابل توجه‌ترین چیزی که در این مداخله مشاهده کرده، ادعای وی مبنی بر این است که تنش بین ترکیه و اسرائیل «صرفاً لفاظی‌های مصرف‌گرایانه» است و واقعیتی در عمل نیست.

اربکان بر رد قطعی هرگونه پیشنهادی مبنی بر «اتحاد پنهانی» بین ترکیه و اسرائیل تأکید کرد و چنین پیشنهادی را معادل دخالت آشکار در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور دانست.

 

