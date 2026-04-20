همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امارات در حال رایزنی با آمریکا برای ایجاد سازوکار حمایت مالی است

روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» از آغاز رایزنی‌های امارات متحده عربی با ایالات متحده برای دستیابی به یک سازوکار حمایت مالی خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب تقویت پیوندهای اقتصادی با واشنگتن ارزیابی می‌شود.

به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال نوشت: رئیس بانک مرکزی امارات در جریان دیدارهای اخیر خود با مقامات وزارت خزانه‌داری و دولت فدرال آمریکا در واشنگتن، پیشنهاد ایجاد یک خط مبادله ارزی (سوآپ) را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که می‌تواند وابستگی مالی ابوظبی به ساختارهای دلاری را بیش از پیش تثبیت کند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که امارات طی سال‌های اخیر تلاش کرده موقعیت خود را در معادلات مالی بین‌المللی ارتقا دهد، اما همزمان به‌دنبال جلب حمایت‌های مستقیم آمریکا برای مدیریت چالش‌های اقتصادی و افزایش ثبات مالی خود است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید