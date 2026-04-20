امارات در حال رایزنی با آمریکا برای ایجاد سازوکار حمایت مالی است

به گزارش ایلنا، وال‌استریت ژورنال نوشت: رئیس بانک مرکزی امارات در جریان دیدارهای اخیر خود با مقامات وزارت خزانه‌داری و دولت فدرال آمریکا در واشنگتن، پیشنهاد ایجاد یک خط مبادله ارزی (سوآپ) را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که می‌تواند وابستگی مالی ابوظبی به ساختارهای دلاری را بیش از پیش تثبیت کند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که امارات طی سال‌های اخیر تلاش کرده موقعیت خود را در معادلات مالی بین‌المللی ارتقا دهد، اما همزمان به‌دنبال جلب حمایت‌های مستقیم آمریکا برای مدیریت چالش‌های اقتصادی و افزایش ثبات مالی خود است.

