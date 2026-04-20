یادداشتی از حسن هانی زاده:
ترسیم «خط زرد»؛ اسرائیل در فکر تجزیه لبنان
حسن هانی زاده، کارشناس مسائل منطقه طی یادداشتی برای ایلنا به تشریح ابعاد و دلایل ترسیم خط زرد از سوی اسرائیل در جنوب لبنان پرداخت که به شرح زیر از نظر میگذرد:
تجربه ثابت کرده است که هرگاه رژیم صهیونیستی منطقهای را اشغال کرده و در آن، نوعی خطکشی و مرزبندی با دولتهای همجوار ایجاد کرده، این امر به مفهوم تجزیه آن کشور بوده است. خط زردی که رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته در شمال رودخانه لیتانی در لبنان ایجاد کرده، نشانه آن است که بخشهای مهمی از جنوب لبنان در آینده نیز همچنان در اشغال این رژیم باقی خواهد ماند؛ مگر آنکه تحت فشارهای منطقهای و بینالمللی، و همچنین فشار حزبالله، ناچار به خروج از این منطقه شود؛ در غیر اینصورت، رژیم صهیونیستی همواره تلاش کرده است هر نقطهای را که اشغال میکند، بخشی از اراضی خود تلقی کند و در گذشته نیز همین رویه را دنبال کرده است.
در سوریه نیز اکنون بخشهایی از جبلالشیخ و قنیطره، در دامنههای ارتفاعات اشغالی جولان، پس از سقوط دولت بشار اسد توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده است. مساحت این مناطق بیش از ۷۰۰ کیلومتر مربع است و این ناحیه، از نظر راهبردی و استراتژیک، منطقهای کاملاً مهم در سوریه به شمار میرود و به نظر میرسد رژیم صهیونیستی همچنان این منطقه را، علاوه بر جولان، در اشغال خود نگه خواهد داشت. این وضعیت، بدعتی خطرناک در مناسبات منطقهای و بینالمللی است و متأسفانه سازمان ملل نیز در عمل قادر به انجام اقدام مؤثری نیست؛ بهویژه با توجه به اینکه اکنون توافقنامه ۱۷۰۱، یعنی قطعنامه شورای امنیت درباره لبنان و رژیم صهیونیستی، کاملاً روشن است و بر اساس آن، جنوب لبنان باید از سلاح عاری باشد و تنها نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در آنجا مستقر باشند.
اخیراً نیز یکی از افسران نیروهای یونیفل در جنوب لبنان هدف نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفته و کشته شده است که نشان میدهد رژیم صهیونیستی حتی به نیروهای یونیفل نیز اطمینان ندارد و تلاشش بر این است که این نیروها را از مناطق جنوب لبنان خارج کند تا بتواند بخشهای بیشتری از لبنان را اشغال کند. پیشبینیها این است که اکنون رژیم صهیونیستی بیش از پنج بار توافقنامه آتشبس با لبنان را زیر پا گذاشته است و پس از آتشبس، قطعاً ارتش این رژیم به بهانههای مختلف، از طریق نیروی زمینی، حملات بیشتری به جنوب لبنان انجام خواهد داد و خواهد کوشید بخشهای مهمی از جنوب لبنان را اشغال کند تا حزبالله نتواند از این منطقه علیه رژیم صهیونیستی عملیات انجام دهد. طبیعی است که در گذشته نیز رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ و سپس در سال ۲۰۰۶ تلاش کرد بخشهایی از جنوب لبنان را اشغال کند، اما با شکست مواجه شد.
شکستهای متعدد زمینی ارتش رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این رژیم در تقابل فیزیکی با حزبالله لبنان ناتوان است و باز هم با شکست روبهرو خواهد شد. با این حال، بنیامین نتانیاهو تلاش میکند از طریق حملات زمینی و هوایی و نیز ترورهای سازمانیافته، به نوعی دستاورد نظامی بهدست آورد. به نظر میرسد پس از توافقنامه آتشبس ده روزه میان لبنان و اسرائیل، بار دیگر شدت درگیریها در جنوب لبنان افزایش یابد.