ونس ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را برعهده خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه خبری ای‌بی‌سی گزارش داد که «جی‌دی ونس»، معاون رئیس جمهور ایالات متحده ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی در مذاکرات با ایران را بر عهده خواهد داشت.

این شبکه به نقل از درباره سفیر واشنگتن در سازمان ملل گزارش داد: «ونس ریاست هیئت آمریکایی برای مذاکره با ایران در پاکستان را بر عهده خواهد داشت».

پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که معاون رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات اسلام آباد مشارکت نمی‌کند.

