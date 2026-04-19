منابع خبری مدعی شدند:

شدت گرفتن تحرکات آمریکا برای مذاکرات با ایران در اسلام‌آباد

شدت گرفتن تحرکات آمریکا برای مذاکرات با ایران در اسلام‌آباد
منابع خبری از افزایش تحرکات دیپلماتیک آمریکا برای برقراری مذاکرات با ایران خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گزارش‌ها حاکی از افزایش تحرکات دیپلماتیک آمریکا برای برگزاری مذاکرات با ایران است. 

به گفته منابع خبری، تیم‌های ایالات متحده برای آماده‌سازی گفت‌وگوها وارد اسلام‌آباد شده‌اند و دو هواپیمای آمریکایی نیز حامل تیم‌های پشتیبانی به این شهر رسیده‌اند. 

در این رابطه، العربیه مدعی شد که یک هیئت آمریکایی برای آماده‌سازی دور جدید مذاکرات با ایران وارد پایتخت پاکستان شده است.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
