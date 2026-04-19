هاکان فیدان:
هم ایران و هم آمریکا مایل به ادامه مذاکرات هستند
وزیرخارجه ترکیه گفت که تهران و واشنگتن تمایل دارند تا مذاکرات پایان دادن به جنگ را ادامه دهند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، امروز -یکشنبه- گفت که هم ایران و ایالات متحده آمریکا تمایل دارند تا مذاکرات پایان دادن به جنگ را ادامه دهند.
وی در جریان گفتوگو با خبرنگاران در یک مجمع دیپلماتیک آنتالیا در جنوب ترکیه گفت: « اگرچه مذاکرات بین واشنگتن و ایران تا حد زیادی تکمیل شده است، اما هنوز اختلافاتی وجود دارد».
فیدان همچنین گفت که آتشبس که روز -چهارشنبه- منقضی میشود، باید تمدید شود.
فیدان افزود: «به نظر میرسد مذاکرات جاری ایران و ایالات متحده بر این وضعیت (در لبنان) سایه افکنده است».