هم ایران و هم آمریکا مایل به ادامه مذاکرات هستند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه، امروز -یکشنبه- گفت که هم ایران و ایالات متحده آمریکا تمایل دارند تا مذاکرات پایان دادن به جنگ را ادامه دهند.

وی در جریان گفت‌وگو با خبرنگاران در یک مجمع دیپلماتیک آنتالیا در جنوب ترکیه گفت: « اگرچه مذاکرات بین واشنگتن و ایران تا حد زیادی تکمیل شده است، اما هنوز اختلافاتی وجود دارد».

فیدان همچنین گفت که آتش‌بس که روز -چهارشنبه- منقضی می‌شود، باید تمدید شود.

فیدان افزود: «به نظر می‌رسد مذاکرات جاری ایران و ایالات متحده بر این وضعیت (در لبنان) سایه افکنده است».

