اوکراین با ۵۰ پهپاد منطقه بلگورود را هدف قرار داد
نیروهای روسیه اعلام کردند که اوکراین با ۵۰ پهپاد منطقه بلگورود را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندهی منطقه‌ای روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین روز گذشته -شنبه- با ۱۵ پرتابه و حدود ۵۰ پهپاد شهرک های مکطقه بلگورود را هدف قرار دانند.

در منطقه «شبکینسکی»، ۱۰ پهپاد به چندین شهرک حمله کردند که ۶ مورد از آنها ساقط شد. 

 یک مرد در شهرک «ماسلووا پریستان»، توسط یک پهپاد مجروح شد و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفت.

همچنین این حملات به خانه‌ها و ساختمان‌های اداری در دیگر مناطق آسیب رساندند.

 

 

 

