اوکراین با ۵۰ پهپاد منطقه بلگورود را هدف قرار داد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فرماندهی منطقه‌ای روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین روز گذشته -شنبه- با ۱۵ پرتابه و حدود ۵۰ پهپاد شهرک های مکطقه بلگورود را هدف قرار دانند.

در منطقه «شبکینسکی»، ۱۰ پهپاد به چندین شهرک حمله کردند که ۶ مورد از آنها ساقط شد.

یک مرد در شهرک «ماسلووا پریستان»، توسط یک پهپاد مجروح شد و تحت مراقبت‌های درمانی قرار گرفت.

همچنین این حملات به خانه‌ها و ساختمان‌های اداری در دیگر مناطق آسیب رساندند.

