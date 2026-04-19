دیدار وزرای خارجه انگلیس و امارات

وزرای خارجه امارات و انگلیس، در رابطه با تحولات اخیر منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از وام، «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه امارات، از «ایوت کوپر»، وزیر خارجه، انگلیس، استقبال کرد.

طرفین در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه‌ای مربوط به آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده را مورد بررسی قرار دادند.

 آنها همچنین در مورد اهمیت تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای تحکیم پایه‌های امنیت و ثبات و افزایش چشم‌انداز صلح پایدار در منطقه گفت‌وگو کردند.

