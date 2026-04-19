به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، روزگذشته -شنبه- طی گفت‌وگوی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، از تلاش‌های انجام شده توسط دولت لبنان برای گسترش اقتدار نهادهای ملی در سراسر این کشور تقدیر کرد.

«محمد الشناوی»، سفیر و سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، اظهار داشت که رئیس جمهور در این تماس از اعلام آتش‌بس در لبنان استقبال کرده و از تلاش‌های انجام شده برای بازگرداندن امنیت و ثبات و تضمین پایداری آتش‌بس تقدیر کرده است.

در همین راستا، السیسی تلاش‌های مصر برای حمایت از لبنان و محافظت از آن در برابر تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای فعلی را بررسی و بر محکومیت کامل هرگونه حمله به امنیت، حاکمیت و رفاه مردم برادر لبنان توسط مصر تاکید کرد.

عون نیز در این تماس از همبستگی تزلزل‌ناپذیر مصر با لبنان و حمایت آن از مردم لبنان قدردانی و از رئیس جمهور به خاطر علاقه شدیدش به حمایت از لبنان تشکر کرد.

