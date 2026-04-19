مصر از حاکمیت و امنیت لبنان حمیات می‌کند

رئیس جمهور مصر در تماسی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان در رابطه با آخرین تحولات لبنان گفت‌گو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الاهرام، «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، روزگذشته -شنبه- طی گفت‌وگوی تلفنی با «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، از تلاش‌های انجام شده توسط دولت لبنان برای گسترش اقتدار نهادهای ملی در سراسر این کشور تقدیر کرد.

«محمد الشناوی»، سفیر و سخنگوی رسمی ریاست جمهوری مصر، اظهار داشت که رئیس جمهور در این تماس از اعلام آتش‌بس در لبنان استقبال کرده و از تلاش‌های انجام شده برای بازگرداندن امنیت و ثبات و تضمین پایداری آتش‌بس تقدیر کرده است.

در همین راستا، السیسی تلاش‌های مصر برای حمایت از لبنان و محافظت از آن در برابر تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای فعلی را بررسی و بر محکومیت کامل هرگونه حمله به امنیت، حاکمیت و رفاه مردم برادر لبنان توسط مصر تاکید کرد.

عون نیز در این تماس از همبستگی تزلزل‌ناپذیر مصر با لبنان و حمایت آن از مردم لبنان قدردانی و از رئیس جمهور به خاطر علاقه شدیدش به حمایت از لبنان تشکر کرد.

 

