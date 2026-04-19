خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
لی جائه میونگ عازم هند
کد خبر : 1775122
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور کره جنوبی در آغاز سفر خود به دو کشور آسیاسی عازم هند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «لی جائه میونگ»، رئیس جمهور کره جنوبی، امروز -یکشنبه- برای انجام مذاکراتی با دو کشور هند و ویتنام سفر خود را آغاز کرد.

مذاکرات لی  احتمالا بر تثبیت زنجیره‌های تامین در بحبوحه عدم قطعیت‌های بازار جهانی انرژی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران متمرکز خواهد بود.

خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که لی روز دوشنبه در اولین مرحله از سفر خود با «نارندرا مودی»، نخست وزیر هند، در دهلی نو مذاکره خواهد کرد.

این سومین دیدار حضوری بین مودی و لی، پس از مذاکرات در حاشیه اجلاس‌های گروه ۷ و گروه ۲۰ در سال گذشته خواهد بود.

رهبر کره جنوبی قرار است سه‌شنبه برای یک سفر رسمی به هانوی، ویتنام، سفر کند و چهارشنبه با «تو لام»، رئیس جمهور ویتنام و دبیرکل حزب کمونیست، گفت‌وگو کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
