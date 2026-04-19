آمریکا به محاصره کوبا پایان دهد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور برزیل، گفت که ایالات متحده باید به محاصره کوبا پایان دهد چرا که مردم این کشور را در رنج و عذاب قرار می‌دهد.

رئیس جمهور اظهار داشت: «این محاصره لعنتی کوبا را متوقف کنید و بگذارید کوبایی‌ها زندگی خودشان را داشته باشند. ما نمی‌توانیم در هنگام مشاهده آنچه اتفاق می‌افتد ساکت باشیم».

لولا دا سیلوا خاطرنشان کرد: «زمان آن رسیده است که دولت ایالات متحده حق کوبایی‌ها را برای انتخاب مستقل خود نیز به رسمیت بشناسد».

رئیس جمهور برزیل همچنین ضمن درخواست از جامعه جهانی برای توجه به فاجعه انسانی مداوم در هائیتی توجه تاکید کرد: «مردم هائیتی گرسنه هستند. اما آنها همچنین شایسته احترام هستند. چرا هیچ کس در مورد آن صحبت نمی‌کند؟».

برزیل، مکزیک و اسپانیا پیش از این بیانیه مشترکی را با درخواست توقف محاصره کوبا تصویب کردند.

