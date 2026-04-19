به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، در ادامه تشدید درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین، منابع روسی و یک مقام نظامی اوکراینی اعلام کردند که پهپادهای اوکراینی در جریان حملاتی شبانه، چندین تأسیسات نفتی در خاک روسیه را هدف قرار داده‌اند.

بر اساس این گزارش، این حملات شامل دو پالایشگاه در منطقه سامارا، یک انبار نفت در شبه‌جزیره کریمه و یک بندر در دریای بالتیک بوده است که برای صادرات فرآورده‌های نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در هفته‌های اخیر، حملات اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه افزایش یافته و به‌طور مشخص بر پالایشگاه‌ها و مراکز ذخیره‌سازی نفت متمرکز شده است؛ اقدامی که با هدف فشار بر توان اقتصادی مسکو ارزیابی می‌شود.

پیش‌تر نیز در ۲۹ مارس، بندر استراتژیک «اوست-لوگا» در اثر حمله پهپادی دچار خسارت و آتش‌سوزی شده بود. این بندر یکی از بزرگ‌ترین مراکز صادرات نفت روسیه به شمار می‌رود و تحت مدیریت شرکت دولتی «ترانس‌نفت» فعالیت می‌کند.

این حملات در چارچوب روندی از تشدید درگیری‌ها صورت می‌گیرد که طی آن، اوکراین تلاش دارد با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی روسیه، فشار اقتصادی بر این کشور را افزایش دهد.

